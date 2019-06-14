طبيب ليبي معروف يتعرض للسطو والضرب

تعرض الدكتور أبوبكر الأجنف استشاري أمراض القلب والقسطرة إلى سطو مسلح قامت فيه العصابة بضربه بعنف شديد بعد إتمام عدة عمليات قسطرة يوم الخميس بعد عودته من عيادته الواقعة في حي الأندلس

وزارة الصحة بحكومة الوفاق أصدرت بيانا تستنكر فيه وبشدة حول الاعتداء على الأجنف، وتهيب بالجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة المسيئة للاطباء والكوادر الطبية ، وأن الوزارة تتابع هذه المسألة باهتمام بالغ

ونشر الأجنف عبر صفحته الخاصة مقطع فيديو يبين حالته المزرية في المستشفى، وكتب تحتها قائلا:” بعد أن قمنا بإنقاذ حياة 3 مرضى قلب وأنا داخل لعيادتي تعرضت للسطو والضرب والتهديد بالقتل وسرقة عرق جبيني ومدخراتي من قبل شخصين وتم ربطي واحتجازي في حجرة..للاسف الشديد لايوجد وطن ولاتوجد وطنية”

وقد أكدت وزارة الصحة بأنها لا تتهاون إزاء أي اعتداء على كوادرها، ومشيرة إلى أنها خاطبت الجهات الأمنية المختصة حول الاعتداء الأخير لاتخاذ المقتضيات القانونية، على حد تعبيرها

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