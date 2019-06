المتوسط:

التقى النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد معيتيق”، اليوم الجمعة، مع الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ” أندرو موريسون”، وسفير دولة بريطانيا لدى ليبيا “مارتن رينولد”.

وتركز اللقاء حول الأحداث في طرابلس ومستجدات الأزمة الليبية ودور بريطانيا في الأزمة الأخيرة .

وأكد معيتيق، أن الحكومة البريطانية أكدت استمرار دعمه للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق.

