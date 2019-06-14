نقابة الأطباء تدين الاعتداء على الدكتور أبوبكر الأجنف

أدانت النقابة العامة لأطباء لي بيا الاعتداء على الكوادر الطبي ة، وخاصة الاعتداء الأخير الذي تعرض له الطبيب أبوبكر الأجنف . وقالت النقابة في بيان لها اليو م الجمعة بإن ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، الأمر الذي ندينه ونستنكره استنكارا شديدا .

كما اعلنت النقابة العامة لاطبا ء ليبيا رفضها التام لما تعرض له استشاري أمراض القلب أبو بكر ا لأجنف من اعتداء وتهجم بالضرب و السرقة، داعية الجهات الرسمية و المسؤولة التحقيق في الحادثة وتكثيف جهودها للقبض على من ارتكب هذه الجريمة في حق الطبيب الليبي ، إضافة إلى وضع حد للمهازل ا لتي تحدث داخل وخارج المؤسسات ا لصحية في حق الأطباء.

وتعهدت النقابة العامة لأطباء ليبيا بأن يكون التصدي لهذه الظا هرة من ضمن أولوياتها، بكل ماتم للكه من الأدوات القانونية والت صعيدية اللازمة لأخذ حق كل من يعتدي على الكوادر الطبية .

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