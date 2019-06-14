نقابة الأطباء تدين الاعتداء على الدكتور أبوبكر الأجنف

أدانت النقابة العامة لأطباء ليبيا الاعتداء على الكوادر الطبية، وخاصة الاعتداء الأخير الذي تعرض له الطبيب أبوبكر الأجنف . وقالت النقابة في بيان لها اليوم الجمعة بإن ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، الأمر الذي ندينه ونستنكره استنكارا شديدا .
كما اعلنت النقابة العامة لاطباء ليبيا رفضها التام لما تعرض له استشاري أمراض القلب أبو بكر الأجنف من اعتداء وتهجم بالضرب والسرقة، داعية الجهات الرسمية والمسؤولة التحقيق في الحادثة وتكثيف جهودها للقبض على من ارتكب هذه الجريمة في حق الطبيب الليبي، إضافة إلى وضع حد للمهازل التي تحدث داخل وخارج المؤسسات الصحية في حق الأطباء.
وتعهدت النقابة العامة لأطباء ليبيا بأن يكون التصدي لهذه الظاهرة من ضمن أولوياتها، بكل ماتمللكه من الأدوات القانونية والتصعيدية اللازمة لأخذ حق كل من يعتدي على الكوادر الطبية .
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