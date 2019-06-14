زراعة المؤقتة تحمي غابات “الشماري” في لملودة

العنوان_ليبيا

قام معالي وزير الزراعة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور حسن الزيداني يرافقه وكيل عام الوزارة المهندس محمد عبد العالي الخميس بزيارة ميدانية إلى موقع محمية الشماري الواقعة بمنطقة لملودة الذي يتعرض منذ فترة للمسح والإزالة من قبل بعض المواطنين .

وتأتي هذه الزيارة التي كانت رفقة قوة من وزارة الداخلية وجهاز الشرطة الزراعية في إطار حرص وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة المؤقتة لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الغطاء النباتي بالجبل الأخضر وبالأخص محمية الشماري.

يشار إلى أن بعض ضعاف النفوس أقدموا على تقسيم المحمية لغرض بيعها والمتاجرة بها، وقد استعملت في هذه الاعتداءات الآلات الثقيلة للقضاء على الغطاء الطبيعي والذي جله من نبات الشماري .

وحذر السيد الوزير من المساس بهذه المحمية بأي شكل كان لأنها تعتبر من أملاك الدولة وتخص كل فرد فيها كإرث حضاري لها، ولن تتهاون في معاقبة المعتدين بالقوانين التي تكفل حمايتها .

يذكر أن هذا النبات مسجل دوليًا بالقائمة الحمراء من قبل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة المهددة بالانقراض .

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