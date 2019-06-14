برلماني يدين التدخل التركي القطري في الشأن الليبي

اتهم عضو لجنة الخارجية بمجلس النواب الصالحين عبد النبي، المجتمع الدولي بالسعي وراء إطالة أمد الأزمة في ليبيا. وأعرب عبد النبي في تصريحات صحافية، عن انتقاده للتدخل الخارجي في ليبيا، متهما تركيا وقطر بدعم الإرهاب في البلاد، قائلا ” ندين التدخل التركي والقطري في الشأن الليبي ودعمهما للمليشيات والجماعات الإسلامية المتطرفة بكافة مسمياتها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

