زيارة إلى “سرت” للوقوف على أوضاع “المياه”

تفقد رئيس لجنة البنية التحتية بالمجلس البلدي سرت “غيث عبدالله” موقع خزان القرضابية الكبير وخزان الخمسين شرق المدينة، رفقة مدير إدارة المرافق المحلية والأشغال بالبلدية وعدد من المسؤولين

وجاءت هذه الزيارة للوقوف على المخزون والإمداد المائي وأوضاع المياه بشكل خاص إضافة إلى الاستماع إلى ملاحظات جهازيْ الاستثمار والتنفيذي للنهر الصناعي بالخصوص

وكان من ضمن المرافقين رئيس لجنة إدارة استثمار مياه النهر بالمنطقة الوسطى ومدير إدارة التشغيل بجهاز الاستثمار للنهر ومدير مكتب خدمات شركة المياه والصرف الصحي

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