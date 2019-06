الحويج: تركيا و قطر وإيطاليا المورد الأساسي للإرهاب

المتوسط:

أكد وزبر الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج ، أن التدخّل الأجنبيّ غير خاف على المجتمع الدوليّ، وباعتراف المبعوث الخاص للأمم المتّحدة إلى ليبيا غسّان سلامة.

واضاف الحويج، خلال حوار له مع صحيفة المونتيور الامريكية، أن التدخّل الدوليّ في الشؤون الداخليّة الليبيّة يتراوح بين الدعم العسكريّ لقطر وتركيا وإيطاليا للجماعات المسلّحة في طرابلس وخلق بيئة غير آمنة في وطننا كخلفيّة لدعم الإرهاب وتدريب الميليشيات، والتدخل في الشأن الداخليّ الليبيّ”.

وأكمل الحويج ، أنّه” لا يمكن الدول الثلاث تركيا وقطر و إيطاليا أن تكون جزءاً من الحلّ، فهي المورّد الأساسيّ للإرهاب والحرب على الشرعيّة”.

