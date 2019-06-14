المجلس الاجتماعي بني وليد: مستعدون للوساطة حقناً للدماء

دعا المجلس الاجتماعي بني وليد، اليوم الجمعة، إلى إنهاء الازمة وحالة الاقتتال في العاصمة طرابلس. وأعلن المجلس أن أعضائه على استعداد للوساطة وتحمل المسؤولية الوطنية مع كافة الوطنين من لجان التواصل بالقبائل والمدن الليبية حقنا للدماء وحفاظا لوحدة التراب الليبي.

وقال المجلس، في بيان حصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه:” كنّا من أوائل المناديين بقيام مؤسستي الجيش والشرطة ودعمها واحتكارها وهذا المطلب كان الدافع الرئيسي لإصدار القرار رقم 7 ضد بني وليد”، مشيراً إلى أنه “لا قيام لدولة بدون مؤسستي الجيش والشرطة فلا دولة مع سلاح المجاميع والمليشيات وجيوش المدن”.

كما داعا المجلس في بيانه” إلى أن تتبلور الإرادة الليبية وفِي هذه الظروف الحاسمة في ان تكون لنا حكومة واحدة ومعبرة لكل شرائح الليبيين وبكافة انتمائاته السياسية المختلفة وتكون لها أولويات محددة.”

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