“سلامة” يبحث “الوضع الليبي” مع “الجهيناوي”

بحث المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وإمكانية عودة الأطراف المتصارعة إلى طاولة الحوار ووقف المعارك على أعتاب العاصمة طرابلس

وأكد الجهيناوي حرص بلاده على ضرورة عودة الاستقرار إلى ليبيا من خلال وقف إطلاق النار والاتجاه إلى الحل السياسي، إضافة إلى الإطلاع على نتائج الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا الذي استضافته تونس قبل أيام

من جانبه أشار سلامة إلى أهمية الحل السياسي وطرح المبادرات للوصول إلى صيغ للتفاهمات ووقف المعارك العسكرية، وقال إنه جلس مؤخرا مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بغرض تقريب وجهات النظر

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