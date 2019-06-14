غرفة عمليات “المنطقة الغربية” ترد على “صنع الله”

علق المركز الإعلامي لغرفة عمليات المنطقة الغربية على بيان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الذي قال إن الوجود العسكري في الموانئ النفطية يهدد حركة التصدير، ووصف المركز البيان بالإدعاءات والتهم العارية عن الصحة

وقال المركز إن صنع الله ينكر “تضحيات الجيش” التي أوصلت الصادرات إلى مليون ومئتي ألف برميل نفط يوميا، وذكّر المركز صنع الله بهجوم “الجضران ومجموعات السرايا الإرهابية” الذي أدى إلى فقدان 450 ألف برميل من مينائي السدرة وراس لانوف

وأضاف المركز إن العديد من الخسائر لحقت بخزانات الوقود وخصوصا حادثة حرائق حضيرة الهروج الشهيرة، وأن القوات المسلحة هي التي استعادت الموانئ من الإرهابيين والمعارضة التشادية وصدها لأكثر من هجوم وتسليم المقرات للمؤسسة الوطنية للنفط حفاظا على ثروة الليبيين

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