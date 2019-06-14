العريبي: معدلات انتاج النفط ارتفعت بعد سيطرت الجيش

أعلن عيسى العريبي عضو مجلس النواب الليبي، رفضه اتهامات وجهتها المؤسسة الوطنية للنفط لقوات الجيش، بعسكرة ميناء راس لانوف النفطي، الواقع تحت سيطرته، شمالي البلاد. جاء ذلك في تصريحات لعيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب، نقلها المكتب الإعلامي للمجلس عبر موقعه الإلكتروني. وقال العريبي، إنه بعد سيطرة قوات الجيش على الموانئ والحقول النفطية، زادت معدلات الإنتاج والتصدير.

ويشرف حرس المنشأت النفطية، التابع لقوات الجيش، على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) والبريقة وحتى مدينة طبرق على الحدود المصرية. فيما تدير تلك الحقول والموانئ النفطية مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس.

والخميس أعربت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا عن قلقها إزاء الوجود العسكري المتزايد بميناء راس لانوف النفطي، واحتمال تحوله إلى هدف عسكري. وحذرت في بيان لها، من أن “هذه الأعمال قد تؤدي إلى إجبار المؤسسة على سحب موظفيها (من الميناء النفطي) حرصًا على سلامتهم”.

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