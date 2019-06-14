أبوجازية: الأمم المتحدة هي أكثر الوسطاء نزاهة

رأى القيادي في النظام السابق علي أبوجازية، أن الأمم المتحدة هي أكثر الوسطاء نزاهة فيما يتعلق بالملف الليبي مقارنة ببقية الدول والأطراف الدولية.

وقال أبوجازية، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “تابعت المؤتمر الصحفي لممثل الأمين العام غسان سلامة ووزير الخارجية التونسي، وقرأت تعليقات الليبيين على مداخلاته والتي أظهرت أن أنصار طرفي الأزمة منهم متفقون على رفض تدخلاته وجهوده لوقف العمليات العسكرية كما يقول نهائيا .. ومعظم المعلقين كتبوا تعليقاتهم إنطلاقا من مواقف مسبقة.. وكأن د سلامة لا يتحدث والأغلب أنهم لا يستمعون..والأسوأ هو العنف اللفظي والخارج على الأدب وأحيانا على الموضوع الذي اتسمت به أغلب التعليقات والذي يسئ لكل ليبي وليبية بما ندعيه من تدين وعفة وسمو خلقي”.

وتابع أبوجازية، “أبرز ماتحدث عنه د سلامه أنه يعمل على مشروع ليس لوقف إطلاق النار بل لإزالة أسباب المعارك ومنعها مستقبلا وضبط ألياتها وأنه في سبيل ذلك يتطلع إلى تغيير إيجابي في الانقسام الحاصل في مجلس الامن والقائم كما يقول على سوء تقدير بعض الدول لقدرة الاطراف المتحاربة على (وهم) الحسم العسكري.. وأنه يسعى استنادا للوعود التي حصل عليها من الدول الاعضاء وخصوصا الولايات المتحدة و روسيا لتحريك مجلس الامن العاجز حتى عن إصدار بيان أو تصريح عن رئيسه بشأن الحالة في ليبيا..كما أشار بأنه على تواصل مستمر مع المشير حفتر وأركان حكومة الوفاق وذكر منهم بالتحديد وبالترتيب (أحمد إمعيتيق وفائز السراج وسياله)!! وطلب منهم تقديم قائمة مكتوبة بطلباتهم لتتم صياغتها في هيكلة مشروع للحل السياسي الذي لا بديل عنه”.