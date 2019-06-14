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أبوجازية: الأمم المتحدة هي أكثر الوسطاء نزاهة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رأى القيادي في النظام السابق علي أبوجازية، أن الأمم المتحدة هي أكثر الوسطاء نزاهة فيما يتعلق بالملف الليبي مقارنة ببقية الدول والأطراف الدولية.

وقال أبوجازية، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “تابعت المؤتمر الصحفي لممثل الأمين العام غسان سلامة ووزير الخارجية التونسي، وقرأت تعليقات الليبيين على مداخلاته والتي أظهرت أن أنصار طرفي الأزمة منهم متفقون على رفض تدخلاته وجهوده لوقف العمليات العسكرية كما يقول نهائيا .. ومعظم المعلقين كتبوا تعليقاتهم إنطلاقا من مواقف مسبقة.. وكأن د سلامة لا يتحدث والأغلب أنهم لا يستمعون..والأسوأ هو العنف اللفظي والخارج على الأدب وأحيانا على الموضوع الذي اتسمت به أغلب التعليقات والذي يسئ لكل ليبي وليبية بما ندعيه من تدين وعفة وسمو خلقي”.

وتابع أبوجازية، “أبرز ماتحدث عنه د سلامه أنه يعمل على مشروع ليس لوقف إطلاق النار بل لإزالة أسباب المعارك ومنعها مستقبلا وضبط ألياتها وأنه في سبيل ذلك يتطلع إلى تغيير إيجابي في الانقسام الحاصل في مجلس الامن والقائم كما يقول على سوء تقدير بعض الدول لقدرة الاطراف المتحاربة على (وهم) الحسم العسكري.. وأنه يسعى استنادا للوعود التي حصل عليها من الدول الاعضاء وخصوصا الولايات المتحدة و روسيا لتحريك مجلس الامن العاجز حتى عن إصدار بيان أو تصريح عن رئيسه بشأن الحالة في ليبيا..كما أشار بأنه على تواصل مستمر مع المشير حفتر وأركان حكومة الوفاق وذكر منهم بالتحديد وبالترتيب (أحمد إمعيتيق وفائز السراج وسياله)!! وطلب منهم تقديم قائمة مكتوبة بطلباتهم لتتم صياغتها في هيكلة مشروع للحل السياسي الذي لا بديل عنه”.

وأضاف، “بكل العيوب التي في المنظمة الدولية وبعثتها في ليبيا ورغم عن هرتقة بعض المحسوبين على النخب السياسية والإعلامية في بلادنا..فنحن من هم في حاجة لها ولدورها بيننا ولكي ينجحوا لا بد لهم أن يضبطوا المسافة بينهم وبين كل الاطراف وبالطبع هذا لا يرضي كل الاطراف على السواء وهذا ما عبر عنه بوضوح بلغ حد الوقاحة في بعض الأحيان المعلقون من الطرفين وبرهن عن حيادية البعثة رغم الشكوك التي تدور حول بعض التصريحات والمواقف الصادرة عنها ..ولكن المؤكد أن الأمم المتحدة هي أكثر الوسطاء نزاهة مقارنة ببقية الدول والأطراف الدولية .. وحتى لو تمكن الجيش الذي هو الأقرب للدخول الى العاصمة قبل وصول الجماعات المسلحة الممولة من حكومة الوفاق إلى الرجمة وهي على بعد 1000كم من مواقعهم اليوم.. فإن ما قد يسميه البعض انتصارا عسكريا سيظل ناقصا وفي حاجة لعملية سياسية لتحقيق الأمن والاستقرار.. والطرف الوحيد القادر على جمع الليبين لتحقيقها ووانتزاع الاعتراف الدولي بها.. وإلغاء كافة القرارت الأممية التي تحول بين أي سلطة قادمة وبين فرض السيادة الكاملة على الأراضي والمياه والأجواء والثروات الليبية.. هي الأمم المتحدة، هذه حقيقة يجب أن تدركها القوات المسلحة والمسلحين الذين يقاتلون تحت مظلة حكومة الوفاق ومؤيديهما وعليهم الإبقاء على شعرة معاوية مع المنظمة الدولية في كنف الاحترام الكامل لكل ممثيليها وخصوصا د.غسان سلامة فهو في موقف لا يحسد عليه ونحن جميعا من في حاجة لوجوده ولا أعتقد أنه شخصيا في حاجة إلى البقاء في جحيمنا”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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