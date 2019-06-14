“إيطاليا” تتجاهل “المهاجرين” الفارين من اشتباكات “طرابلس”

قالت منظمة “ميدتيرانيا” الإنسانية لإنقاذ المهاجِرين إن الحكومة الإيطالية تتجاهل بشكل تام حياة المهاجرين الفارين من الاشتباكات في ليبيا من خلال سفينة منظمة (سي ووتش) غير الحكومية الألمانية

وأشارت المنظمة إلى أن سفينة (سي ووتش) تبحر في البحر المتوسط حاليا وعلى متنها 52 مهاجرا، وتم تغيير وجهتها أكثر من مرّة، بعد طلبها الرّسو في ميناء آمن

وأضافت المنظَّمة في بيانِها أنّ إعادةَ المهاجرين إلى ليبيا أمر لا إنساني وغير قانوني على حد تعبيرها، وكان نائب رئيس الوزراء وزير الدّاخليّة الإيطالي ماتيو سالفيني قال في وقت سابق، إنّ (سي ووتش) خارجة عن القانون، ولن يتم استقبال المهاجرين الذين تحملهم على متنها

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