جنائي بنغازي يكشف عن واقعة فقدان آليات ثقيلة أثناء الحرب على الإرهاب بقنفودة

أخبار ليبيا 24 – خاص

ضبط قسم البحث الجنائي بنغازي رافعة (فورك) نوع ميتوشي كانت متواجدة بمنطقة قنفودة أثناء الحرب على الإرهاب في إحدى مزارع سيدي منصور تعود ملكيتها لشركة شحات للتوكيلات الملاحية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمديرية امن بنغازي نقيب أحمد ضوء المسماري أنه تم إحالة كتاب من مدير الشؤون الفنية بشركة شحات للتوكيلات الملاحية مدون عليها تأشيرة رئيس القسم بشأن واقعة فقدان عدد 2 روافع (فورك) نوع ميتوشي كانت متواجدة بمنطقة قنفودة أثناء الحرب على الإرهاب.

المسماري أكد أنه تم اكتشاف صورة لإحدى الروافع معروضة للبيع في إحدى المزارع حيثُ قيمة الرافعة تساوي 125 ألف يورو، كما هو موضح بالفواتير، لافتًا إلى أنه تم تكليف أعضاء التحريات بالمجموعة بالبحث والتحري على مكان المزرعة المذكورة.

وأشار مدير المكتب الإعلامي إلى أن معلومات وردت من أعضاء التحريات بأنه تم التعرف على مكان المزرعة وهي بمنطقة بوهادي طريق سيدي منصور، عليه تم الانتقال إلى المزرعة والتعرف على مالك المزرعة وتبين صحة المعلومات ووجود الرافعة والتعرف عليها عن طريق رقم الهيكل عليها.

وتابع أنه تم استحضار الرافعة إلى القسم وكذلك استحضار صاحب المزرعة وبالاستدلال معه أفاد بأنه متحفظ عليها منذ الحرب على الإرهاب سنة 2016 كونها كانت لدى الدواعش في محور الليثي.

وأفاد نقيب أحمد المسماري أنه تم تكليفه بالمثول أمام النيابة العامة كوّن المشتكي لايرغب في رفع الدعوى ضده، وتم حجز الرافعة داخل القسم لحين صدور تعليمات النيابة العامة بتسليمها للمشتكي.

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