وزير الخارجية التركي: ندعم “سلامة” حتى لا تتحول ليبيا إلى سوريا أو اليمن

المتوسط:

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، أن حكومة الوفاق هي حكومة شرعية تعترف بها الأمم المتحدة.

وأوضح أن تركيا دعمت وبقوة جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من أجل رأب الصدع في البلاد.

وأضاف أن تركيا دعمت ليبيا في تلبية احتياجاتها من الطاقة والكهرباء عبر تشجيع الشركات التركية للاستثمار في ليبيا.

واستدرك تشاووش أوغلو قائلا أنه ما زال هناك بصيص أمل في عقد مؤتمر دولي حول ليبيا.

وشدد أن الحل الوحيد لتوحيد ليبيا هو دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها وإلا قد تتحول ليبيا إلى يمن جديد أو سوريا جديدة”.

