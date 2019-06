صنع الله: “الوطنية للنفط” ستساهم في إعادة إعمار غات

المتوسط:

قامت المؤسسة الوطنية للنفط وشركتي مليتة للنفط والغاز وأكاكوس للعمليات النفطية التابعتين لها بنقل فرق الطوارئ إلى مدينة غات.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تخصيص مبلغا ماليا لتجهيز قافلة مساعدات ثانية، ومن المتوقع أن تصل إلى المدينة خلال اليومين القادمين،

وصرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، قائلا: إن ” المؤسسة تعمل عن كثب مع المجلس البلدي لتقييم الأضرار، حتى تتمكن المؤسسة من المساهمة في جهود إعادة الإعمار، كما تشدد المؤسسة على مؤازرتها لسكان غات في ظل هذه الأوقات الصعبة”.

