«التعليم» تشارك في اجتماع البحث العلمي واﻻبتكار للدول الأعضاء في حوار 5+5

شارك وفد وزارة التعليم، في الاجتماع الوزاري الرابع للبحث العلمي والابتكار والتعليم العالي للدول الأعضاء في حوار 5 + 5، في منتدى غرب المتوسط الذي عقد يوم الإثنين الماضي بالعاصمة اﻻيطالية روما.

ووفق بيان للوزارة اليوم، مثَّل الوفد مدير مكتب التعاون الدولي ومدير هيئة الأبحاث والعلوم التكنولوجية بالوزارة ورئيس جامعة طرابلس.

وعلى هامش اﻻجتماع التقى مدير مكتب التعاون الدولي سلطان عبدالنبي، مع المستشار الدبلوماسي لوزير التعليم الإيطالي روماندو دي لاردونا، خلال لقاء جمعهما عقب مشاركة عبد النبي، تناول من خلاله مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعليم والبحث العلمي والتعليم التقني.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعليم، باﻹضافة إلى اتفاقية اعتماد ومعادلة الشهادات التعليمية الليبية لدى الجامعات الابطالية، والمنح الدراسية المتبادلة، كما تم خلال اللقاء مناقشة ملف تعليم اللغة الإيطالية كلغة اختيارية بمرحلة التعليم الثانوي، واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

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