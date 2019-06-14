رئيس شــــركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز يؤكد عدم تعرض الشركة لأي اضطرابات أمنية طيلة الفترة الماضية

رأس لانوف 14 يونيو 2019 (وال)- أكد رئيس مجلس إدارة شــــركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز اليوم الجمعة، عدم تعرض الشركة لأي اضطرابات أمنية طيلة الفترة الماضية.

وقال المهندس شعبان يوسف بسيبســو – في بيان عبر الصفحة الرسمية لموقع الشركة عبر فيسبوك – رد على بعض الأخبار المتناقلة عبر القنوات الإعلامية بشأن الأوضاع في منطقة رأس لانوف، قائلا : “لم يُفرض على إدارة الشركة، تنفيذ أي مطلب أو إصدار أي قرار بقوة السلاح، وننفي كل الأخبار المشار حول تعرض الشركة لأي اضطرابات أمنية طيلة الفترة الماضية” .

وأضاف المهندس شعبان يوسف بسيبســو – وفقًا للبيان : “بل بالعكس تُعقد اجتماعات رسمية وموّثقة بشكل دوري، مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية بالمنطقة، لمناقشة مسائل الحماية والتأمين في أجواء يسودها الود والأخوة والتعاون المشترك لا غير، وآخرها هذه الاجتماعات كانت يوم الثلاثاء المــاضي مـــع آمر غرفة عمليات تحرير سرت اللواء عبد الله نور الدين الهمالي”.

وأوضح المهندس شعبان يوسف بسيبســو أنه تم خلال الاجتماع مناقشة بعض المطالب، وفق الممكن والمتاح، بالإضافة لمناقشة بعض الملفات الأخرى المتعلقة بالجانب الأمني الخاص بالشركة بكل احترام وتقدير متبادل.

وأشار المهندس شعبان يوسف بسيبســو إلى أنه “تم التواصل مع آمر حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي أمس الخميس بشكل مُباشر، وعبرنا له عن موقف إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز في هذا الشأن” .

وتابع المهندس شعبان يوسف بسيبســو : “تم صباح يوم الخميس، تواصل مكتب الإعلام في الشركة مع عديد من القنوات الإعلامية، وتمت إفادتهم بحسب المشار إليه أعلاه، ونحن هنا لا نجامل بل نقول الحقيقة التي لمسناها منذ استلامنا لمهام مجلس الإدارة، ونشير إلى أننا لن نتأخر في إبلاغ الجهات العليا في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عند حدوث أي خرق أو تجاوز أمني، فالوطن في هذه الأوقات العصيبة لا يحتمل الصمت عن أي مظهر من مظاهر العبث” .

وتابع المهندس شعبان يوسف بسيبســو : “نُشير لكل المشككين أصحاب الهوى أقلام الفتن والفرقة والشتات، بأنه لن نسمح لهم بالتشكيك في مبادئنا ومواقفنا اتجاه الوطن وقضاياه المصيرية، بل من السذاجة والحمق قول ذلك ونشر تلك المغالطات، فيكفينا شرفًا وفخرًا أننا كُنا السبّاقين في إصدار بيانات التأييد، والمباركة لكل عمليات القوات المسلحة وانتصاراتها، وهذا أقل ما يُمكن فعله، تقديراً لتضحيات أبطال القوات المسلحة واحتراماً لأسر الشهداء” .

وذكر رئيس مجلس إدارة شــــركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز أن “واجب علينا لم ولن نتأخر عن تأديته والشواهد في ذلك مسجلة باليوم والتاريخ بل بالصوت والصورة، ولن نسمح بأن يُزايد علينا أحد في الوقوف مع صف الوطن والوطنييــن، وفــي كـــل المجـالات العسكــرية والأمنيــة والاقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات، فكل الشخوص الوطنية تاج على رؤوس جميع المخلصين الأوفياء الصادقين”.

وأكد رئيس مجلس إدارة شــــركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز “سيُحال كل من لفق لنا التهم، وبث في حقنا الشائعات ثمن ما اقترفت أنامل يداه، وذلك وفق القانون العام للدولة واللوائح والإجراءات الداخلية للشركة” .(وال- رأس لانوف) ع ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال