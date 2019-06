في ملتقى حواري.. التجمع الليبي الديمقراطي يطالب بوقف الحرب وإجراء الانتخابات

المتوسط:

طالب التجمع الليبي الديمقراطي جميع الأطراف في ليبيا بضرورة وقف الحرب وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الجمعة.

ودعا البيان الختامي للملتقى الحواري حول الأزمة الليبية تحت شعار التحديات والرؤى المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري ، ” القواعد الشعبية للتجمع الليبي الديمقراطي في ربوع ليبيا كافة للقيام بدورها الوطني من خلال الضغط بجميع الوسائل السلمية للوصول لحل جذري للأزمة الليبية”.

وحمل البيان الختامي للملتقى ، الذي شارك فيه طيف واسع مع السياسيين والقانونيين والأكاديميين والمهنيين وممثلين عن بعض مؤسسات المجتمع المدني، المسؤولية كاملة لمجلس النواب والدولة ، مطالبا الضغط عليهم بضرورة التوافق العاجل لتشكيل حكومة طوارئ تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس قاعدة دستورية ثابتة”.

كما أكد البيان ، أن ” حكومتي الوفاق والمؤقتة والأجهزة التابعة لكل منهما يتحملان المسئولية الكاملة فيما آلت إليه الأوضاع الراهنة من انسداد سياسي وفشل في تقديم الخدمات والحفاظ على سيادة الدولة”.

ودعا التجمع في ختام جلساته “الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والدول المعنية بالشأن الليبي إلى احترام إرادة الشعب الليبي ودعم خياراته وتبني توصيات هذا الملتقى كسبيل للخروج من الأزمة الراهنة والوصول بليبيا إلى بر الأمان”.

وأشار البيان إلى أن عقد هذا الملتقى انطلق من “الشعور بالمسؤولية وإدراك خطورة الوضع الذي آلت إليه البلاد بسبب الانسداد السياسي والتشظي الحاصل بين الأجسام السياسية وفشل السلطة التنفيذية بجميع أجهزتها في القيام بدورها وعجزها عن تقديم أبسط الخدمات الأساسية للمواطن، وما تسببت المراحل الانتقالية في الوصول إليه، إضافة إلى صدور دستور دائم لليبيا يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني”.

ولفت البيان إلى “حرص وإصرار التجمع الليبي الديمقراطي على التمسك بالحل السياسي والتداول السلمي للسلطة والسعي لحلحلة الأزمة الراهنة التي وصلت خطورتها لدرجة تهدد كيان الدولة ونسيج المجتمع”.

نص التوصيات الختامية للملتقى

“شعورا بالمسئولية وإدراكا لخطورة الوضع الذي آلت إليه البلاد بسبب الانسداد السياسي والتشظي الحاصل بين الأجسام السياسية وفشل السلطة التنفيذية بجميع أجهزتها في القيام بدورها وعجزها عن تقديم أبسط الخدمات الأساسية للمواطن وما أوصلتنا إليه المراحل الانتقالية المتعاقبة إضافة إلى عدم صدور دستور دائم لليبيا يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني.

وحرصا من التجمع الليبي الديمقراطي واصرارا منه على التمسك بالحل السياسي والتداول السلمي للسلطة وسعيا منه لحلحة الأزمة الراهنة التي وصلت خطورتها لدرجة تهدد كيان الدولة ونسيج المجتمع.

تمت دعوة طيف واسع من الأكاديميين والقانونيين والسياسين والمهنيين وبعض مؤسسات المجتمع المدني للتشاور والحوار حول وضع تصور للخروج من الأزمة، وبعد مشاورات مكثفة ونقاشات عميقة توصل الحاضرين إلى التوصيات الآتية:

أولا: دعوة التجمع الليبي الديمقراطي قواعده الشعبية في ربوع ليبيا كافة للقيام بدورها الوطني من خلال الضغط بجميع السلمية للوصول لحل جذري للأزمة الليبية.

ثانيا: تحميل المسئولية كاملة لمجلس النواب والدولة والضغط عليهم بضرورة التوافق والإجتماع العاجل لتشكيل حكومة طوارئ تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس قاعدة دستورية ثابتة.

ثالثا: تحميل المسؤولية الكاملة لحكومتي الوفاق والمؤقتة والأجهزة التابعة لكلا منهما في ما آلت إليه الأوضاع الراهنة من انسداد سياسي وفشل في تقديم الخدمات والحفاظ على سيادة الدولة.

ويدعو التجمع الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي وجامعة الدولة العربية والدول المعنية بشأن الليبي احترام إرادة الشعب الليبي ودعم خياراته وتبني توصيات هذا الملتقى كسبيل للخروج من هذه الأزمة والوصول بليبيا إلى بر الأمان”.

