اللجنة البرلمانية لمتابعة ” الوطنية للنفط”: هذا موقفنا من اتهامات” صنع الله” للجيش

استنكرت لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب الليبي تصريحات مصطفى صنع الله بخصوص الأوضاع الأمنية في ميناء رأس لانوف وتهديده بسحب العاملين بالميناء النفطي .

وأوضحت اللجنة، في بيان لها صباح يوم السبت، أن ” تصريحات صنع الله تعد سابقة خطيرة”، محذرة من عواقب وانعكاسات ذلك على إنتاج النفط مصدر دخل الليبيين الوحيد وتأثيره على الاقتصاد الوطني.

وأضافت اللجنة، أن ما ورد في تصريح مصطفى صنع الله يعد تجاهل مجهودات الجيش الذي عمل على تأمين الموانئ والحقول النفطية .

وأكدت اللجنة، أن” الجيش حريص على سلامة قطاع النفط وخير دليل على ذلك استمرار وتزايد الكميات المنتجة من النفط”.

وحملت اللجنة، حكومة الوفاق والمجموعات المسلحة مسؤولية أي تصعيد يطال موانئ وحقول النفط.

