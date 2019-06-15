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اشتباكات متقطعة وهدوء حذر في محاور القتال بطرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

خيّم الهدوء الحذر على محاور القتال بالقرب من العاصمة طرابلس وخاصة مناطق الهيرة والعزيزية والطويشة والرملة، فيما شهد مطار طرابلس الذي تسيطر عليه قوات الجيش اشتباكات متقطعة

وشهدت مناطق واشعة من العاصمة انقطاعا في التيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث وصلت إلى أكثر من 46 درجة مئوية، مع انتشار ظاهرة احتراق المزارع منذ أكثر من أسبوع، كما تعاني مناطق ورشفانة والنواحي الأربعة انقطاعا في شبكة ليبيا للاتصالات.

اشتباكات مستمرة بشارع الخلاطات وشارع معسكر حمزة جنوبي طرابلس

اشتباكات متقطعة بإتجاه كوبري المطار والاستراحة الحمراء في عين زارة -فيديو

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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