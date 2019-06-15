الجيش الليبي يحبط سلسلة هجمات على مطار طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء الجمعة، عن التصدّي لسلسلة هجمات على مطار طرابلس الدولي، من قبل مليشيات حكومة الوفاق مؤكدا سيطرته الكاملة على المطار.

وأ كّد الجيش الليبي، في بيان، نشرته غرفة الإعلام الحربي التابعة له، أنّ هذه المحاولات مماثلة لما تعرّض له مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، عام 2014 حين تحالفت الجماعات المسلّحة مع بعضها بهدف السيطرة على المطار، لافتا إلى أنّ كلّ تلك المحاولات، باءت بالفشل، وتسببت بخسارة المليشيات المهاجمة 70% من رجالها وعتادها على أسوار المطار.

و تمكّن الجيش الوطني الليبي، من صدّ هجمات متوالية شنّته الميليشيات المسلّحة في محيط العاصمة الليبية، طرابلس، تزامنًا مع تجدّد المواجهات في مناطق متفرّقة، وفق ما أكّده مصدر عسكري ليبي.

ويوم الجمعة، اندلعت مواجهات بين الميليشيات وقوات الجيش الليبي، في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.

وأعلنت قيادات عسكرية في حكومة ”الوفاق“، في وقت سابق، عن إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد قوات الجيش الوطني الليبي، لدفعها إلى الانسحاب خارج مناطق العاصمة الليبية.

وبحسب سكان في العاصمة تدور المواجهات المسلحة في محور مطار طرابلس العالمي المغلق منذ سنوات جنوب العاصمة، وفي مناطق السواني وطريق الرملة وفي محيط معسكر اليرموك جنوب المدينة.

وأعلنت قوات الجيش الوطني الليبي عن دفع تعزيزات جديدة إلى محاور القتال لدعم صفوف الجنود.

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