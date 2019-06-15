مقتل 12 عنصراً من داعش في هجوم شنه الجيش على فلول التنظيم في الهروج

تمكنت القوات المسلحة من قتل أكثر من اثني عشر عنصرا إرهابيا من تنظيم داعش، وتدمير ست آليات مسلحة في هجوم مباغت شنته على عناصر التنظيم في منطقة جبال الهروج.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، إن العناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها تتبع مجموعة يطلق عليها الذئاب المنفردة، مضيفة أن هذه العناصر التي تتخذ من جبال الهروج مخبأ لتنفيذ أعمالها الإرهابية، كانت وراء الهجمات المتكررة على منطقة الفقهاء وتراغن وغدوة، وأن القوات المسلحة تواصل ملاحقة بقية هذه المجموعات الإرهابية في مناطق الجنوب .

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