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أوغلو: المشير حفتر يفرض الأمر الواقع

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجه وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” اتهامات عدة لاذعة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر وعدد من الأطراف الخارجية الداعمة له.

واتهم “أوغلو” الجيش الوطني وقائده ومن وصفهم بالداعمين الإقليميين وبعض الحلفاء الغربيين بمحاولة فرض الأمر الواقع في ليبيا.

ووصف “أوغلو” المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والحكومة المنبثقة عنه بالحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة مجددا تأكيداته على دعم تركيا القوي لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة لرأب الصدع في ليبيا.

وأضاف أن بدء العملية العسكرية التي يقودها الجيش الوطني في العاصمة طرابلس قبيل انعقاد الملتقى الوطني الجامع أتى لعدم رغبة المشير خليفة حفتر في تقاسم السلطة في ليبيا في وقت أعلن فيه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والحكومة المنبثقة عنه عن رغبته في تقاسمها مع جميع الليبيين ومن ضمنهم قائد الجيش الوطني.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • وانت شين دخلك ياشاويش انت والمتخلف اردوجان بليبيا وجيشها الوطنى الذى سييحق الخونة والعملاء للدولة العثمانية ذات التاريخ الحافل بالمذابح ومنها مذابح الارمن والمماليك الذين دعوم للقلعة ثم غدروا بهم وراينا صفقة اردوجان مع الروس لارتكاب مذابح فى حلب والحمد لله كل من دعمتهم تركيا باموال قطرية هزموا شر هزيمة فى سوريا فى مصر واخيرا فى السودان وقطعنا شوطا كبيرا فى سحقهم بليبيا رغم انف اردوجان سلطان الدعارة الجبان

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  • يا ترى هل يرغب الأتراك في تدمير ليبيا كما دمروا وحرقوا الاخضر واليابس في سوريا . نصيحتتا لكم بمزيد من الدعم والوقوف مع بني صهيون ومده بكل ما تستطيعون لاحتلال الوطن العربي والإسلامي، هذا ان استطعتم. باسم الإسلام دمرتم العراق وسوريا وها أنت تدفعون بكل ما تملكون لتدمير ليبيا. لقد مكنكم القذافي لأنه لم يبني دولة طيلة أربعين سنة. لقد فزتم معه بالكثير من العقود لشركاتكم ثم انقلبتم عليه. ندعوا الله ان يحشركم معه في نار جهنم وبئس المصير……

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