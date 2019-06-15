جهود لتأمين كامل بلدية تاجوراء

واصلت الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء بوزارة داخلية الوفاق جهودها لتأمين وحماية مداخل ومخارج البلدية ومنفذ العاصمة طرابلس الغربي مع تأمين الطريق الساحلي الممتد من الإشارة الضوئية البيفي إلى وادي ترغت الحدود الإدارية لبلدية القربولي قصر خيار.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس فرع الدعم المركزي في تاجوراء بهدف فرض الأمن والاستقرار وتكثيف دوريات الأمن وتسهيل حركة السير للمواطنين وضبط الخارجين عن القانون ومُساندة الأجهزة الأمنية في تأدية مهامها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه المعارك على تخوم العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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