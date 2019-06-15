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جهود لتأمين كامل بلدية تاجوراء

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصلت الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء بوزارة داخلية الوفاق جهودها لتأمين وحماية مداخل ومخارج البلدية ومنفذ العاصمة طرابلس الغربي مع تأمين الطريق الساحلي الممتد من الإشارة الضوئية البيفي إلى وادي ترغت الحدود الإدارية لبلدية القربولي قصر خيار.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس فرع الدعم المركزي في تاجوراء بهدف فرض الأمن والاستقرار وتكثيف دوريات الأمن وتسهيل حركة السير للمواطنين وضبط الخارجين عن القانون ومُساندة الأجهزة الأمنية في تأدية مهامها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه المعارك على تخوم العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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