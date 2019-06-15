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الإعلام الحربي: الجيش ما زال مسيطرا على المطار

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقيادة الجيش الوطني مقاطع مصورة تبين تمركز القوات المسلحة داخل مطار طرابلس الدولي.

وجاء هذا النشر ردا على إعلان القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السيطرة على المطار.

ووفقا للمقاطع المصورة فقد قامت قوات الرئاسي بأكثر من 20 هجوما لاستعادة المطار إلا أنها لم تنجح في ذلك مبينة دخول هذه القوات الدخول إلى الجزء الجنوبي من المطار لتتمكن بعد ذلك وحدات الجيش الوطني من دحرها.

وكانت قوات الجيش الوطني قد أعلنت في وقت سابق سيطرتها الكاملة على كوبري المطار وكوبري وادي الربيع فيما أكد مراقبون أهمية المعارك العنيفة على طريق المطار ومحيطه وداخله لكونه يمثل خط الإمدادات القامة من مدينة ترهونة إلى الجيش الوطني المحارب جنوبي العاصمة طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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