“مجلس بني وليد” يدعو لإنهاء الاقتتال في طرابلس حقنا للدماء

طالب المجلس الاجتماعي بني وليد، بإنهاء الأزمة وحالة الاقتتال في العاصمة طرابلس، معلنا أن أعضائه على استعداد للوساطة وتحمل المسؤولية الوطنية مع كافة الوطنيين من لجان التواصل بالقبائل والمدن الليبية حقنا للدماء وحفاظا على وحدة التراب الليبي.

وتابع المجلس الاجتماعي في بيان له ” كنّا من أوائل المنادين بقيام مؤسستي الجيش والشرطة ودعمهما وهذا المطلب كان الدافع الرئيسي لإصدار القرار رقم 7 ضد بني وليد”.

وأكد البيان أنه “لا قيام لدولة بدون مؤسستي الجيش والشرطة فلا دولة مع سلاح المجاميع والمليشيات وجيوش المدن”.

