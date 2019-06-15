راس لانوف: لا أحد يفرض علينا أي شيء بقوة السلاح

أكدت شركة راس لانوف للنفط والغاز عدم حدوث أي اضطربات أمنية في مقرها طيلة الفترة الماضية وعدم فرض أي مطلب أو محاولة حمل إدارة الشركة على إصدار أي قرار بقوة السلاح.

وأضافت الشركة في بيان صدر عنها أنها تعقد اجتماعات رسمية وموثقة بشكل دوري مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية بالمنطقة لمناقشة مسائل الحماية والتأمين آخرها كان مع اللواء عبدالله الهمالي آمر غرفة عمليات تحرير سرت.

وشدد البيان على عدم تهاون إدارة الشركة في مسألة إبلاغ الجهات العليا بالقيادة العامة للجيش الوطني عند حدوث أي خرق أو تجاوز أمني لأن الوطن في هذه الأوقات العصيبة لا يحتمل الصمت عن أي مظهر من مظاهر العبث.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية