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راس لانوف: لا أحد يفرض علينا أي شيء بقوة السلاح

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت شركة راس لانوف للنفط والغاز عدم حدوث أي اضطربات أمنية في مقرها طيلة الفترة الماضية وعدم فرض أي مطلب أو محاولة حمل إدارة الشركة على إصدار أي قرار بقوة السلاح.

وأضافت الشركة في بيان صدر عنها أنها تعقد اجتماعات رسمية وموثقة بشكل دوري مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية بالمنطقة لمناقشة مسائل الحماية والتأمين آخرها كان مع اللواء عبدالله الهمالي آمر غرفة عمليات تحرير سرت.

وشدد البيان على عدم تهاون إدارة الشركة في مسألة إبلاغ الجهات العليا بالقيادة العامة للجيش الوطني عند حدوث أي خرق أو تجاوز أمني لأن الوطن في هذه الأوقات العصيبة لا يحتمل الصمت عن أي مظهر من مظاهر العبث.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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