المتوسط:

استنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بشدة، الاعتداء المسلّح والضرب والتهديد بالقتل والسطو الذي تعرض له استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية الدكتور أبو بكر الأجنف.

وقالت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان في بيان لها ” إن أبو بكر الأجنف، تعرض للضرب والتهديد بالقتل بعدما أنهى عدد من العمليات الجراحية والتي تكللت بإنقاذ حياة 3 مرضى قلب بمصحة الأماني بحي الأندلس، بحسب ما قاله وهو بغرفة العناية الفائقة بالنص : “تعرضت للسطو والضرب والتهديد بالقتل، وسرقة كل مدخّراتي من قبل شخصين، وتم ربطي واحتجازي بحجرة وأنا بحالة حرجة”، واعتبرت المنظمة ” أن هذا العمل الإجرامي يُعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة والأمن والعمل، كما يُعد هذا العمل جريمة جنائية مكتملة الأركان”

وحملت المنظمة، المسؤولية لكل الأجهزة الأمنية والضبطية داخل مدينة طرابلس، مؤكدة” أن هذا العمل الإجرامي، جاء بعد تدفق العصابات الإجرامية للعاصمة طرابلس، تحت ذريعة حماية العاصمة وإطلاق العنان لها من قبل حكومة الوفاق، في النهب والسطو والإجرام في المناطق المهجرة من السكان بسبب الاشتباكات، وكذلك في كل الأماكن التي تمتد إليها نفوذها، بحجة الدفاع عن طرابلس”.

واعتبرت المنظمة، أن هذا العمل الإجرامي، يُعد دعوة صريحة لمغادرة وتهجير كل الأطباء والمتخصصين والخبرات أرض الوطن، والبحث عن العمل بأمان في الخارج.

وطالبت المنظمة النائب العام، ” بفتح تحقيق في هذه الواقعة، وإلقاء القبض على الجُناة ومحاسبتهم، والأجهزة الأمنية والضبطية، القيام بدورها في حماية المواطنين من تغول وانفلات المليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية في العاصمة طرابلس”.

The post “منظمة حقوقية” تستنكر الاعتداء على طبيب في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية