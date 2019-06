دوريات أمنية ثابتة ومتحركة لتأمين مداخل ومخارج تاجوراء

المتوسط:

تقوم الإدارة العامة للدعم المركزي فرع تاجوراء بنشر دورياتها، وذلك بهدف تأمين وحماية مداخل ومخارج بلدية تاجوراء بالكامل والمنفذ الشرقي للعاصمة طرابلس الكبرى وتأمين الطريق الساحلي الممتد من الإشارة الضوئية البيفي إلى وادي ترغت الحدود الإدارية لبلدية القربولي قصر خيار، بناء على الخطة الأمنية الصادرة عن رئيس الفرع وذلك لحفظ الأمن والاستقرار.

وتكثف الإدارة العامة، الدوريات الأمنية وتسهيل حركة السير للمواطنين وضبط الخارجين عن القانون ومُساندة الأجهزة الأمنية في تأدية مهامها للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المنطقة.

