داعش يعلن مشاركة عناصره في اشتباك مسلح ضد الجيش قرب بلدتي سمنو وتمسة شرقي سبها

سبها-العنوان

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، أمس الجمعة، عن مشاركة عناصره في اشتباك مسلح ضد القوات المسلحة بالقرب من بلدتي سمنو وتمسة شمال شرق مدينة سبها بجنوب البلاد.

وتكمنت القوات المسلحة من مباغتة فلول تنظيم داعش الإرهابي التي كانت تتخذ جبال الهروج مخبئا لتنفيذ هجماتها الإرهابية، وقتلت أكثر من 12 عنصرا إرهابيا تابعين لمجموعة يطلق عليها “الذئاب المنفردة”، كما تمكن الجيش من تدمير 6 أليات مسلحة.

وقالت القوات المسلحة في وقت سابق أن هذه العناصر الإرهابية كانت وراء الهجوم المتكرر على منطقة الفقهاء وتراغن وغدوة.

ويستمر التنظيم الإرهابي في مسلسل التضخيم الإعلامي حيث قال في بيان نشرته وكالة أعماق الإخبارية التابعة للتنظيم بأن عناصره تمكنت من قتل 31 عنصرا من القوات المسلحة، الأمر الذي نفاه الجيش الليبي عبر شعبة الإعلام الحربي.

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