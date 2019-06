أوروبا تطالب باحترام القوانين الدولية.. وعدم عرقلة عمل خفر السواحل الليبي

المتوسط:

طالب زعماء سبع دول في جنوب الاتحاد الأوروبي، جميع السفن العاملة في البحر المتوسط باحترام القوانين الدولية والتوقف عن عرقلة عمليات خفر السواحل الليبية.

وجاءت مطالبات زعماء سبع دول من الاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وإسبانيا وقبرص، الجمعة، في فاليتا عاصمة مالطا، خلال القمة السادسة لبلدان جنوب أوروبا لمناقشة قضايا الهجرة غير الشرعية بعد انتخابات البرلمان الأوروبي.

