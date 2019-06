“صحة الوفاق” تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الاعتداءات المتكررة على الأطباء

المتوسط:

استنكرت وبشدة وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الاعتداء الذي تعرض له الطبيب أبو بكر الأجنف يوم أمس.

وتهيب الوزارة بالجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة المسيئة للأطباء والكوادر الطبية والتي تتنافى مع قيم شعبنا الأصيلة وأخلاقه النبيلة.

وأكدت وزارة الصحة بأنها «لا تتهاون إزاء أي اعتداء على كوادرها»، مشيرة إلى أنها «خاطبت الجهات الأمنية المختصة حول الاعتداء الأخير لاتخاذ المقتضيات القانونية».

