الجيش الوطني الليبي يثير غضب وزير خارجية تركيا

وجه وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” اتهامات عدة لاذعة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر وعدد من الأطراف الخارجية الداعمة له.

واتهم “أوغلو” الجيش الوطني وقائده ومن وصفهم بالداعمين الإقليميين وبعض الحلفاء الغربيين بمحاولة فرض الأمر الواقع في ليبيا.

ووصف “أوغلو” المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والحكومة المنبثقة عنه بالحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة مجددا تأكيداته على دعم تركيا القوي لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة لرأب الصدع في ليبيا.

وأضاف أن بدء العملية العسكرية التي يقودها الجيش الوطني في العاصمة طرابلس قبيل انعقاد الملتقى الوطني الجامع أتى لعدم رغبة المشير خليفة حفتر في تقاسم السلطة في ليبيا في وقت أعلن فيه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والحكومة المنبثقة عنه عن رغبته في تقاسمها مع جميع الليبيين ومن ضمنهم قائد الجيش الوطني.

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