المتوسط:

أمر وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، باتخاذ إجراءات “عاجلة” تقضي بمتابعة الحالة الصحية للدكتور “أبوبكر الأجنف” استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية الذي تعرض للإعتداء والسرقة على أيدي لصوص خارجين عن القانون.

ووجه وكيل عام وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للطبيب، مطالبًا رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج ومدير إدارة الشؤون العلاجية باتخاذ إجراءات “عاجلة” حيال وضعه الصحي.

وقد تضمنت تعليمات الوكيل موافاته بمستجدات الحالة الصحية ل “الأجنف” بشكل دوري.

من جانب آخر اعتبر رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج “الطاهر عبد العزيز سليمان” الإعتداء على العاملين الصحيين بمثابة “الإعتداء على الوطن”.

The post “صحة الوفاق” تتخذ إجراءات عاجلة حول متابعة الحالة الصحية لاستشاري أمراض القلب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية