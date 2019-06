المتوسط:

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن دول جوار ليبيا لديها عزيمة على أن تعود البلاد إلى وحدتها، مؤكدا أن دول الجوار ستكثف التواصل مع الأطراف الليبية، من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي، أن “الدول الثلاث المعنية بالشأن الليبي تعمل على أرضية مشتركة، كونها أكثر الدول تأثرا بالأوضاع في ليبيا”.

