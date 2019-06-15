اللواء الحاسي: المليشيات تحاول عبثا استرجاع مطار طرابلس الدولي

قال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبدالسلام الحاسي إن المليشيات فشلت في استرجاع مطار طرابلس الدولي من قبضة الجيش في خمس وعشرين محاولة من دون جدوى،مضيفا أن الجيش يسيطر على مواقعه الاستراتيجية وتمركزاته في مختلف المحاور؛ وأنه يتقدم إلى قلب العاصمة ببطء متعمد حفاظا على المدنيين.

كما أكد الحاسي في تصريحات صحفية يوم أمس أن المليشيات فقدت الجانب الأكبر من إمكانياتها، وبات لديها يقين بأنها مهزومة لا محالة؛ مضيفا أن الجيش يواصل خطته العسكرية لتحرير العاصمة، وأن العالم يدرك أن القوات المسلحة تحارب إرهابيين ومرتزقة اختطفوا العاصمة ونهبوا المال العام، وتلاعبوا بالمصلحة العليا للوطن، حسب قوله.

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