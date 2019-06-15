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اللواء الحاسي: المليشيات تحاول عبثا استرجاع مطار طرابلس الدولي

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبدالسلام الحاسي إن المليشيات فشلت في استرجاع مطار طرابلس الدولي من قبضة الجيش في خمس وعشرين محاولة من دون جدوى،مضيفا أن الجيش يسيطر على مواقعه الاستراتيجية وتمركزاته في مختلف المحاور؛ وأنه يتقدم إلى قلب العاصمة ببطء متعمد حفاظا على المدنيين.

كما أكد الحاسي في تصريحات صحفية يوم أمس أن المليشيات فقدت الجانب الأكبر من إمكانياتها، وبات لديها يقين بأنها مهزومة لا محالة؛ مضيفا أن الجيش يواصل خطته العسكرية لتحرير العاصمة، وأن العالم يدرك أن القوات المسلحة تحارب إرهابيين ومرتزقة اختطفوا العاصمة ونهبوا المال العام، وتلاعبوا بالمصلحة العليا للوطن، حسب قوله.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليق

  • كنت اتمنى ان نتركهم يدخلوا المطار ويتصورا فيه ويشعروا بالامان ويحضر السراق وباشاغا وجويلى للتصوير معهم ثم ينقض عليهم الاسود ويخلصونا للابد من شرهم للاسف استعجلتم فى سحقهم مبكرا مع انه امامكم فرصة ذهبية لاستغلال غباوتهم الشديدة فى محولتهم لتحقيق اى نصر معنوى استنفذوا فيه كل خطوطهم الخلفية على اسوار المطار كنت اتمنى ان نضحك عليهم مثل فيلم بكيزة وزغلول عن قصة محاولة اغتيال البكوش الفاشلة وبعد ان اعلن القذافى عن اغتياله ظهر وكذب الخبر بنفسه وكانت فضيحة لنظام القذافى

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