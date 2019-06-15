سلاح الجو يستهدف مخازن للذخيرة في تاجوراء

قالت مصادر اعلامية أن مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني استهدفت مخازن للذخيرة في منطقة تاجوراء.
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قناة 218 الليبية
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