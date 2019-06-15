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سلاح الجو يستهدف مخازن للذخيرة في تاجوراء

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مصادر اعلامية أن مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني استهدفت مخازن للذخيرة في منطقة تاجوراء.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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