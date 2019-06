“مالطا”: تصاعد العنف في ليبيا يمثل تهديدا لاستقرار البلاد

المتوسط:

قال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، إن «تصاعد العنف في ليبيا يمثل تهديدا لاستقرار البلاد والمنطقة ما يسهم في زيادة خطر الإرهاب»، داعيا إلى المزيد من التعاون مع الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أن الاستقرار في أفريقيا أمر حاسم بالنسبة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع قادة دول جنوب أوروبا السبع،(فرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وإسبانيا وقبرص) الجمعة، في فاليتا عاصمة مالطا، خلال القمة السادسة لبلدان جنوب أوروبا لمناقشة قضايا الهجرة غير الشرعية بعد انتخابات البرلمان الأوروبي

وفي سياق آخر أعرب موسكات، عن شكره لخفر السواحل الليبي لدوره في عمليات إنقاذ المهاجرين، قائلا: ” إن خفر السواحل الليبي الذي يقوم بإعادة المهاجرين إلى ليبيا بعد اعتراض قواربهم يقوم بعمل بارع”.

