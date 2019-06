المتوسط:

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط عودة إمدادات الغاز إلى الشركة الليبية النرويجية للأسمدة “لايفكو”، مع توقّع استئناف العمليات بالمصنع قريبا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين المؤسسة وكلّ من مساهمي شركة “لايفكو”، و”المؤسسة الليبية للاستثمار”، و “شركة يارا”، خلال اجتماع عقد يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2019، لمناقشة التحديات الحالية التي تواجه الشركة، وذلك بعد إجراء مناقشات تحت إشراف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله.

واتفق المساهمون في شركة “لايفكو” على عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تضمن استمرارية العمليات، وحماية وظائف العاملين بها، بما في ذلك استئناف إمدادات الغاز، على أن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط تسويق منتجات الأمونيا واليوريا.

من جانبه علق صنع الله قائلا: ” سيساهم هذا الاتفاق الهام في حماية مصالح وحقوق الدولة الليبية ووظائف عاملي الشركة في آن واحد. وستوظف المؤسسة الوطنية للنفط جميع قدراتها وخبراتها لتسويق هذه المنتجات واستعادة الأمان المالي للشركة.”

يذكر أن شركة لايفكو تأسست عام 2009 كمشروع مشترك، حيث تمتلك شركة يارا حصة قدرها 50 بالمئة، فيما تملك كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار حصة تبلغ 25 بالمئة لكل منهما.

The post عودة إمدادات الغاز إلى الشركة النرويجية للأسمدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية