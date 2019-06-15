جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم السبت‎

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم السبت علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الليبية جدة 02:30 تأخير الى الساعة 07:00

الافريقية الكفرة 08:00 تأخير الى الساعة 12:30

البراق طرابلس 10:10

الليبية عمان 10:30 تأخير الى الساعة 14:00

الافريقية الاسكندرية 14:20 تأخير الى الساعة 17:30

الليبية الاسكندرية 18:00 تأخير الى الساعة 21:30

الراحلة. طرابلس. 18:10

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الافريقية جدة 07:00

البراق طرابلس 09:10

الليبية جدة 09:30 تأخير الى الساعة 13:30

الافريقية الكفرة 14:30 تأخير الى الساعة 16:30

الليبية عمان 17:00 تأخير الى الساعة 20:30

الراحلة طرابلس 17:15

البراق طرابلس 19:40

الليبية الاسكندرية 22:30 تأخير الى الساعة 00:30

الافريقية الاسكندرية 20:30 تأخير الى الساعة 23:00

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