تسيير دوريات أمنية لحماية مداخل ومخارج تاجوراء والمنفذ الشرقي لطرابلس

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، تسيير دوريات أمنية لتأمين وحماية مداخل ومخارج بلدية تاجوراء بالكامل والمنفذ الشرقي للعاصمة طرابلس الكبرى وتأمين الطريق الساحلي الممتد من الإشارة الضوئية البيفي إلى وادي ترغت الحدود الإدارية لبلدية القربولي قصر خيار.

يأتي ذلك «بناء على الخطة الأمنية الصادرة عن الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، لحفظ الأمن والاستقرار وتكثيف الدوريات الأمنية وتسهيل حركة السير للمواطنين وضبط الخارجين عن القانون ومُساندة الأجهزة الأمنية في تأدية مهامها للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المنطقة، بحسب «داخلية الوفاق»، التي نشرت صورًا لعناصر تابعة لها وهي تجري عمليات تأمين وفقًا للمهام المكلفة بها.

تسيير دوريات أمنية لحماية مداخل ومخارج تاجوراء والمنفذ الشرقي للعاصمة طرابلس. (داخلية الوفاق)

تسيير دوريات أمنية لحماية مداخل ومخارج تاجوراء والمنفذ الشرقي للعاصمة طرابلس. (داخلية الوفاق)

تسيير دوريات أمنية لحماية مداخل ومخارج تاجوراء والمنفذ الشرقي للعاصمة طرابلس. (داخلية الوفاق)

تسيير دوريات أمنية لحماية مداخل ومخارج تاجوراء والمنفذ الشرقي للعاصمة طرابلس. (داخلية الوفاق)

تسيير دوريات أمنية لحماية مداخل ومخارج تاجوراء والمنفذ الشرقي للعاصمة طرابلس. (داخلية الوفاق)

تسيير دوريات أمنية لحماية مداخل ومخارج تاجوراء والمنفذ الشرقي للعاصمة طرابلس. (داخلية الوفاق)

تسيير دوريات أمنية لحماية مداخل ومخارج تاجوراء والمنفذ الشرقي للعاصمة طرابلس. (داخلية الوفاق)

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