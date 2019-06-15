اعتدال نسبي في درجات الحرارة بمناطق الساحلين الغربي والشرقي

طرابلس-العنوان

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار درجات الحرارة معتدلة نسبياً على مناطق الساحل الغربي وأقصى الساحل الشرقي، بينما تكون مرتفعة على مناطق الدواخل الوسط والجنوب.

ففي رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الاثنين، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين ( 25 – 31 ) مْ على المناطق الساحلية، وتكون ما بين (36 – 42) مْ عـلى الدواخل.

أما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب مع احتمال تكون الضباب في الصباح الباكر على بنغازي ومناطق الجبل الأخضر، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 – 38مْ، وتصل الى40مْ عـلى جالو ، ولا تتجـاوز 29 عـلى أقصى الساحل الشرقي.

وفي الجفرة سبها وغـات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على الحمادة وغات مع احتمال بسيط لسقوط زخات خفيفة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية فشمالية شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 – 46مْ.

أما في الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية الى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 – 43مْ.

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