الوطنية للتعليم التقني والفني بـ«الوفاق» تسير قافلة مساعدات لغات

أعلنت الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني مساء الجمعة، تسيير قافلة مساعدة لمدينة غات محملة بعدد من وسائل الإيضاح (السبورات) ومقاعد دراسية وقرطاسية متكاملة، بالإضافة لمواد تشغيلية للمؤسسات التعليمية والتقنية والفنية.

وقالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، في بيان صادر عنها الليوم، إنه أشرف على انطلاق القافلة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية طارق البي، الذي أكد أن «الهيئة لن تتأخر عن أداء واجبها اتجاه أي مدينة أو منطقة أو قرية ليبية تحتاج للمساعدة، في محاولة للتخفيف على الطلبة المتضررين جراء السيول والفيضانات».

من جهته قال رئيس قسم المخازن بالهيئة عبدالهادي زريبة، إن هذه الشحنة تأتي ضمن جسر المساعدات المقدمة لأهالي مدينة غات لرفع المعاناة عنهم جراء السيول والفيضانات التي حلت بالمدينة خلال المدة الماضية.

وتعرضت مدينة غات قبل أسبوعين لسيول وفيضانات خلَّفت دماراً واسعاً في الطرقات والمنازل والمؤسسات التعليمية والتقنية والفنية.

وعقد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، يوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا في غات، قال فيه، إنه «على الليبيين الذين يتقاتلون في طرابلس أن ينظروا إلى الجنوب لأن أهله حريصون على وحدة ليبيا»، داعيًا إياهم إلى الاستماع لأهالي المنطقة.

وأضاف سلامة أن «أهل الجنوب هم أهل سلام وأهل وسطية وهم حريصون على بناء الدولة ومؤسساتها فلا تهمشوهم أو تصموا آذانكم عن أصواتهم ومن الأجدر أن تستمعوا إليهم».

سيارة محملة بالمساعدات الموجهة إلى مدينة غات. (تعليم الوفاق)

عمال في أحد مخازن هيئة التعليم التقني وهو يحملون المساعدات إلى السيارات. (تعليم الوفاق)

عمال في أحد مخازن هيئة التعليم التقني وهو يحملون المساعدات إلى السيارات. (تعليم الوفاق)

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