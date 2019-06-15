الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم السبت أن درجات الحرارة مازالت معتدلة نسبياً على مناطق الساحل الغربي وأقصى الساحل الشرقي، بينما تكون مرتفعة على مناطق الدواخل -الوسط والجنوب.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق مع احتمال سقوط امطار خفيفة يوم الاثنين، ومن المتوقع وظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25 – 31) مْ على المناطق الساحلية، وتكون ما بين (36 – 42) مْ على الدواخل.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب مع احتمال تكون الضباب في الصباح الباكر على بنغازي ومناطق الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32 – 38) مْ، وتصل الى (40) مْ عـلى جالو، ولا تتجاوز (29) على أقصى الساحل الشرقي.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على الحمادة وغات مع احتمال بسيط لسقوط زخات خفيفة والرياح جنوبية غربية الى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية فشمالية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (41 – 46) مْ.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (40 – 43) مْ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

