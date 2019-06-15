حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت (15 يونيو 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار درجات الحرارة معتدلة نسبياً على مناطق الساحل الغربي وأقصى الساحل الشرقي، بينما تكون مرتفعة على مناطق الدواخل – الوسط والجنوب.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الإثنين، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين ( 25 – 31 ) مْ على المناطق الساحلية، وتكون ما بين (36 – 42) مْ عـلى الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:

السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال تكون الضباب في الصباح الباكر على بنغازي ومناطق الجبل الأخضر، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 – 38مْ، وتصل إلى 40مْ عـلى جالو ، ولا تتجـاوز 29 عـلى أقصى الساحل الشرقي.

الجفرة – سبها- غـات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على الحمادة وغات مع احتمال بسيط لسقوط زخات خفيفة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية فشمالية شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 – 46مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 – 43مْ.

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