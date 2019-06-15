الدعم المركزي يؤمن بلدية تاجوراء

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء تقوم بتأمين وحماية مداخل ومخارج بلدية تاجوراء بالكامل والمنفذ الشرقي للعاصمة طرابلس الكبرى وتأمين الطريق الساحلي الممتد من الإشارة الضوئية البيفي إلى وادي ترغت الحدود الإدارية لبلدية القربولي قصر خيار.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن عملية التأمين جاءت بناء على الخطة الأمنية الصادرة عن رئيس الفرع وذلك لحفظ الأمن والاستقرار وتكثيف الدوريات الأمنية وتسهيل حركة السير للمواطنين وضبط الخارجين عن القانون ومُساندة الأجهزة الأمنية في تأدية مهامها للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المنطقة.

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