بالصور.. قافلة مساعدات جديدة إلى غات

سيرت الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني التابعة لوزارة تعليم الوفاق قافلة مساعدات لمدينة غات وفيها مواد مختلفة مدرسية وغير مدرسية.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة تعليم الوفاق إلى أن القافلة تضمنت عددا من وسائل الإيضاح والسبورات ومقاعد دراسية وقرطاسية متكاملة بالإضافة لمواد تشغيلية للمؤسسات التعليمية والتقنية والفنية في مدينة غات.

وأضاف البيان أن هذه القافلة تأتي في إطار سعي الهيئة لأداء واجبها تجاه أي مدينة أو منطقة أو قرية تحتاج للمساعدة وللتخفيف عن الطلبة المتضررين من جراء السيول والفيضانات.

وكانت مدينة غات قد تعرضت لسيول وفيضانات خلفت دمارا واسعا في الطرقات والمنازل والمؤسسات التعليمية والتقنية والفنية ما قاد إلى إطلاق حملات واسعة من جهات رسمية وشعبية لإغاثة المتضررين.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية