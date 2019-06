صندوق الأمم المتحدة يقدم مساعدات طبية لأهالي غات

المتوسط:

أعلن صندوق الأمم المتحدة، عن تقديم مساعدات طبية لعدد كبير من سكان مدينة غات الجنوبية.

وأفاد صندوق الأمم المتحدة في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” استجابةً لاحتياجات المدنيين خلال الأزمات وبعد تأثر عدد كبير من سكان مدينة غات جنوب ليبيا بالفيضانات مؤخراً، قام صندوق الأمم المتحدة بتقديم 400 حقيبة من مستلزمات الأطفال والمستلزمات الصحية والمعدات الطبية لمستشفى غات إضافة لخدمات الدعم النفسي الاجتماعي”.

