شركة راس لانوف تنفي تعرضها لأي اضطرابات أمنية بالفترة الماضية

أكدت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز أنها لم تتعرض لأي اضطرابات أمنية طيلة الفترة الماضية، ولم تفرض على إدارة الشركة تنفيذ أي طلب أو إصدار أي قرار بقوة السلاح.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة شعبان بسيسو إن الشركة تعقد اجتماعات بشكل دوري مع الجهات الأمنية والعسكرية لمناقشة مسائل الحماية والتأمين في ظل التعاون المشترك، مشيرا إلى أن إدارة الشركة لن تتأخر في إبلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة في حال حدوث أي خرق أمني.

وأضاف بسيسو أنه يرفض ما وصفه بالتشكيك في المبادئ والمواقف ونشر المغالطات، والمزايدة في الوقوف في صف الوطن في كل المجالات العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية.

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